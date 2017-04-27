Hürriyet'in CHP hassasiyeti

Referandum tartışmaları sürerken; CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından sessiz sedasız ihaleye çıkarılan park, 160 milyon liraya satıldı.
AĞAÇ DİYENLER BU KATLİAMA SESSİZ
Ağaç ve Gezi diyerek sokağa inenler, CHP'li belediyenin Büyükçekmece'deki son yeşil alanı satmasına sessiz.
CHP'Lİ BELEDİYENİN ADI GEÇİRİLMİYOR
Gezici medya ağaç katliamını görmemekte kararlı. Haber yapılıyorsa da CHP'li belediyeden asla söz edilmiyor. Ağaçlık alanın değil boş kısmın satıldığını savunarak olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor.
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