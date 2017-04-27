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Hürriyet'in CHP hassasiyeti

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, bölgenin oksijen kaynağı Albatros Parkı'nı sattı. Ağaçlar kesiliyor. Gezici medya olayı sümen altı ediyor.

27.04.2017 - 09:38
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Hürriyet'in CHP hassasiyeti

Referandum tartışmaları sürerken; CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından sessiz sedasız ihaleye çıkarılan park, 160 milyon liraya satıldı.

Hürriyet'in CHP hassasiyeti

AĞAÇ DİYENLER BU KATLİAMA SESSİZ

Ağaç ve Gezi diyerek sokağa inenler, CHP'li belediyenin Büyükçekmece'deki son yeşil alanı satmasına sessiz.

Hürriyet'in CHP hassasiyeti

CHP'Lİ BELEDİYENİN ADI GEÇİRİLMİYOR

Gezici medya ağaç katliamını görmemekte kararlı. Haber yapılıyorsa da CHP'li belediyeden asla söz edilmiyor. Ağaçlık alanın değil boş kısmın satıldığını savunarak olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor.

Albatros Parkı'ndaki son durumu gösteren fotoğraf veya videoları bu numaraya gönderebilirsiniz:Hürriyet'in CHP hassasiyeti

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