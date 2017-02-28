Hürriyet'ten tartışılan manşet hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terbiyesizlik ve seviyesizlik olarak nitelendirdiği "Karargah rahatsız" manşetine ilişkin Hürriyet'ten açıklama geldi.

Gazeteden yapılan açıklamada, söz konusu durumun maksadını aşan editoryal bir hata olarak görülebileceği belirtildi.

"MAKSADINI AŞAN EDİTORYAL BİR HATA..."

Açıklamada, "Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

İşte Hürriyet'ten yapılan o açıklama;

Bu haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından “İddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor” başlığının üstünde kullanılan “Karargah Rahatsız" ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır.

RAHATSIZLIK İFADESİ NEDEN KULLANILDI

Hürriyet'in haberindeki “rahatsızlık” ifadesi, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir.

"BUNUN İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz.

"ORDUMUZUN SEÇİMLE İŞBAŞINA GELMİŞ SİVİL İRADENİN EMRİNDE OLMASI..."

Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur.

Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır."