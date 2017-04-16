Husiler Kızıldeniz'e deniz mayını döktü

Yemen Sahil Güvenlik Birimi Başkanı Tümgeneral Halid el-Kameli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler ile Salih güçleri, Kızıldeniz'de Yemen'e ait Zekar Adası yakınında birkaç yere deniz mayını döktü." dedi.

Mayınların, adanın doğusundaki deniz bölgesine veya Doğu Kanalı olarak bilinen kısıma yerleştirildiğini belirten Kameli, bunun uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğine dikkati çekerek, Kızıldeniz'den geçen gemilere, mayınların temizlendiğinden emin oluncaya kadar adanın doğusundaki bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Husileriden söz konusu iddiaya ilişkin henüz yanıt gelmedi.

Yemen ile Eritre arasında tartışmalı bölge olan Zekar adasıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı, Yemen lehine karar vererek, adanın bu ülkenin bölge suları içerisinde bulunduğuna hükmetmişti.

Kızıldeniz'in ortasındaki noktaya paralel bir kıyıda yer alan ve Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde iline bağlı Zekar adasının doğusu, "Doğu Kanalı", batısı ise "Batı Kanalı" olarak adlandırılıyor. Adada sınırlı sayıda balıkçının ikamet ettiği biliniyor.