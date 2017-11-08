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Husiler Necran'a saldırdı

Yemen'deki yönetim karşıtı Husilerin, Necran'da sivillerin yaşadığı bölgelere havan saldırısı düzenledi.

08.11.2017 - 00:50
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Necran Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Abdulhalik Ali el-Kahtani, Necran'a yapılan havan saldırısında 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husiler Necran'a saldırdı

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda bir Suudi vatandaşı ve kızının yanı sıra ülkede ikamet eden Hindistan uyruklu 2 kişinin yaralandığını ifade eden Kahtani, yetkililerin konuyla ilgili çalışma başlattığını aktardı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Husiler Necran'a saldırdı

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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