Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Böyle safsata olmaz

1 Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan’ın bazı bölgelerine düzenlediği saldırı sonucu bir asker ile bir bebek öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı

2 Bahreyn'de 3 terör sanığına idam cezası Mahkeme, "terör hücresi oluşturduğu"1 gerekçesiyle 3 kişiye idam, 4 kişiye müebbet 10 kişiye de 10 ila 15 yıl hapis cezası verdi.

3 Hüsnü Mübarek yeniden yargılanacak Mısır mahkemesi, devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'in daha önce beraat ettiği yolsuzluk davasından yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

4 İHH'dan zor durumdaki 10 bin Arakanlı aileye yardım İHH, hayırseverlerin ve donör kurumların destekleri ile Arakan'da yaklaşık 10 bin Rohingyalı Müslüman aileye yardım ediyor.

5 Venezuela askerlerine Kolombiya'dan çekilme talimatı Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezuelalı mevkidaşı Maduro'nun söz konusu askerlerin çekilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

6 ABD'deki Yahudi toplum merkezlerine saldırı tehditleri Bazı Yahudi toplum merkezlerine yapılan saldırı tehditleriyle ilgili bir şüpheli İsrail'de tutuklandı.