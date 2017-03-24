Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın İçişleri Bakanlığı güvenlik sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Yemen’deki Husilerin ülkenin güneyindeki Asir bölgesine düzenlediği saldırı sonucu Atallah el-Anzi adlı hudut muhafızı asker hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan’ın Yemen sınırındaki Necran bölgesinin Sivil Savunma teşkilatının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada da Yemen’den atılan “askeri mühimmatın” bölgeye düşmesi sonucu iki yaşında bir bebeğin öldüğü, babası ve kardeşinin yaralandığı ifade edildi.