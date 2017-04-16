Hüsnü Bozkurt oyunu kullandı

"Evet' oyu verenleri denize dökeceğiz" açıklamasıyla tepki çeken Hüsnü Bozkurt oyunu Konya Mareşal Mustafa Kemal Orta Okulu'nda oyunu kullandı.

KORUMALARLA OY KULLANMAYA GİTTİ

Ailesiyle birlikte okula gelen CHP'li vekil Bozkurt'a güvenlik amaçlı motorize polis ekibi ve televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından Valilik tarafından görevlendirilen yakın koruma polisleri eşlik etti. Okulun çevresinde de sivil polislerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 1315'nolu sandıkta oyunu kullanan Bozkurt, okul önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirip, okuldan ayrıldı.

















