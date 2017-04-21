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İbadi: Erdoğan'ın sözlerini şaşkınlıkla karşıladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haşdi Şabi örgütüne yönelik sözlerine Irak Başbakanı yanıt verdi.

21.04.2017 - 12:47
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Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin ofisi tarafından yayınlanan bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haşdi Şabi'ye yönelik sözlerinin şaşkanlıkla karşılandığı vurgulandı.

"BU MESELEYE KARIŞMAYIN"

Haşdi Şabi'nin Irak'ın iç meselesi olduğunun dile getirildiği bildiride, bu meselye karışılmaması gereği ifade edildi. Haşdi Şabi'nin DEAŞ'a karşı Irak ordusunun yanında mücadele verdiği ve zaferler elde ettiği kaydedildi.

GÜCÜ DEVLETE BAĞLANIYOR

Irak'ın bir kanun devleti olduğunun altı çizildiği bildiride, Haşdi Şabi yasasının, bu gücü devlete bağladığı söylendi. Bu gücün başka bir ülke değil Irak'a ait olduğu ve Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın emrinde olduğunun dile getirildiği bildiride, Irak yasalarının silahlı milisler kurulmasına izin vermediğine işaret edildi.

Bildiride komşu ve dost ülkelerden Irak'ın iç işlerine karışmaması, bölge ve tüm dünyaya büyük bir tehlike arz eden DEAŞ'la mücadelede Bağdat'a destek vermeleri talep edildi.

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