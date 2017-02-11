İbadi: Irak çatışmanın parçası olmayacak

Açıklama, İbadi'nin İran'la gerginliği süren ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra geldi.

TRUMP, İBADİ'Yİ DAVET ETMİŞTİ

Trump görüşmede, terörün kökünün kurutulması için Bağdat yönetimiyle beraber hareket edeceğini belirterek İbadi'yi ABD'ye davet etmiş; İbadi, Trump'tan Amerika'ya ülkesinden gelen yasağı kaldırmasını istediğini söylemişti.

İBADİ: IRAK ÇATIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAK

Vatan'da yer alana habere göre devlet televizyonuna göre İbadi, "Irak, ulusal çıkarlarını muhafaza etmekte kararlıdır. Bölge ve Irak için felakete neden olacak herhangi bir bölgesel veya uluslararası çatışmanın parçası olmak istememektedir." dedi.