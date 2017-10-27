Irak, IKBY'den sınır kontrollerini devralacak

Irak ordusunun Kuzey Irak'a operasyonları ardından köşeye sıkışan peşmergeler, Bağdat yönetimiyle ateşkes ilan etti.

Bölgedeki sıcak gelişmelerinin ardından Irak Başbakanı İbadi, "Sınır kapılarını IKBY'den devralacağız" dedi.

OPERASYONLAR 24 SAAT İÇİNDE DURACAK

Ateşkes kararından sonra Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, "Başbakan İbadi, federal güçlerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı." denildi.