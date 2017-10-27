taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.810
USD
3,7945
EURO
4,4024
ALTIN
155,03
PETR
59,9100

Irak, IKBY'den sınır kontrollerini devralacak

Irak'la IKBY arasındaki ateşkes ilanından sonra İbadi sınır kapıları kontrolünün Irak'a geçeceğini söyledi.

27.10.2017 - 17:54
  1. Haberler
  2. Dünya
Irak, IKBY'den sınır kontrollerini devralacak

Irak ordusunun Kuzey Irak'a operasyonları ardından köşeye sıkışan peşmergeler, Bağdat yönetimiyle ateşkes ilan etti.

Bölgedeki sıcak gelişmelerinin ardından Irak Başbakanı İbadi, "Sınır kapılarını IKBY'den devralacağız" dedi.

Irak, IKBY'den sınır kontrollerini devralacak

OPERASYONLAR 24 SAAT İÇİNDE DURACAK

Ateşkes kararından sonra Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, "Başbakan İbadi, federal güçlerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı." denildi.

İlginizi Çekebilir
İspanya'dan jet Katalonya cevabı
İspanya yönetimi Katalonya'nın birkaç dakika önce açıkladığı bağımsızlık açıklamasına jet cevap verdi, özerkliği kaldırdı.
AA İspanyolca yayına başladı
AA'nın 13. yayın dili İspanyolca Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen bir tören ile resmen başladı.
9 yaşındaki Pakistanlı kız başını 180 derece çeviriyor
9 yaşındaki kız, kas hastalığı nedeniyle boynunu 180 derece yan yatırarak yaşamını devam ettiriyor.
Beyin sarsıntısı geçirip İspanyolca konuşmaya başladı
ABD'de futbol maçında geçirdiği beyin sarsıntısının ardından girdiği komadan uyandı ve akıcı bir şekilde İspanyolca konuşmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

297
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

161
Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

293
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

56
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

61
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

52
Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM