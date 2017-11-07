İbadi'den Peşmerge'ye uyarı

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

AYRILIK ÇABASINA İZİN VERMEYİZ

Irak Federal Mahkemesi'nin referandum ve bağımsızlıkla ilgili kararlarının tüm ülke için geçerli ve mutlak karar olduğunu belirten İbadi, "Federal yönetim otoritesini tartışmalı bölgelerde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ayrılık çabasına izin vermeyeceğiz." dedi.

PEŞMERGE SALDIRIRSA...

İbadi Peşmerge konusunda ise şunları kaydetti: "IKBY, bazen kaba kuvvet bazen de boşluktan yararlanarak tartışmalı bölgelerde hakimiyet sağladı. Biz, anayasayı uygulayarak, federal güçlerin buralara yerleşmesini istiyoruz. Sınır şeridi ve az sayıda bazı bölgeler hariç diğer yerlerde kontrol federal güçlerde. Peşmerge değil, onların içerisinde bulunan bazı partilere bağlı silahlı gruplar federal güçlere saldırıda bulundu. IKBY Başbakanı'nın Peşmerge'yi kontrol etme yetkisinin olması lazım. Ancak kontrol edemiyor. Federal güçlere Peşmerge ile karşı karşıya gelip çatışmama talimatı verdiğimiz gibi Peşmerge'yi de federal güçlere saldırmaması konusunda uyarıyorum. Peşmerge federal güçlere saldırırsa kendisine Irak'ta güvenli yer bulamaz."

TERÖRÜ BİTİRMEK ÜZEREYİZ

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerinin, sınırları ve bazı tartışmalı bölgeleri Bağdat'a bağlı güçler ve Peşmerge ile birlikte kontrol edeceği iddialarına ilişkin İbadi, "Uluslararası koalisyonun, Irak güçlerine eğitim, lojistik ve hava desteği dışında herhangi bir siyasi misyonu söz konusu değil. Terörle mücadelemize destek sunuyorlar bu da yakında sona erecek çünkü terörü bitirmek üzereyiz. " dedi.