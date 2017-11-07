taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.272
USD
3,8903
EURO
4,5064
ALTIN
159,53
PETR
63,7200

İbadi'den Peşmerge'ye uyarı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge'nin saldırması durumunda ülkede yer bulamayacaklarını söyledi.

07.11.2017 - 21:20
  1. Haberler
  2. Dünya
İbadi'den Peşmerge'ye uyarı

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

AYRILIK ÇABASINA İZİN VERMEYİZ

Irak Federal Mahkemesi'nin referandum ve bağımsızlıkla ilgili kararlarının tüm ülke için geçerli ve mutlak karar olduğunu belirten İbadi, "Federal yönetim otoritesini tartışmalı bölgelerde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ayrılık çabasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İbadi'den Peşmerge'ye uyarı

PEŞMERGE SALDIRIRSA...

İbadi Peşmerge konusunda ise şunları kaydetti: "IKBY, bazen kaba kuvvet bazen de boşluktan yararlanarak tartışmalı bölgelerde hakimiyet sağladı. Biz, anayasayı uygulayarak, federal güçlerin buralara yerleşmesini istiyoruz. Sınır şeridi ve az sayıda bazı bölgeler hariç diğer yerlerde kontrol federal güçlerde. Peşmerge değil, onların içerisinde bulunan bazı partilere bağlı silahlı gruplar federal güçlere saldırıda bulundu. IKBY Başbakanı'nın Peşmerge'yi kontrol etme yetkisinin olması lazım. Ancak kontrol edemiyor. Federal güçlere Peşmerge ile karşı karşıya gelip çatışmama talimatı verdiğimiz gibi Peşmerge'yi de federal güçlere saldırmaması konusunda uyarıyorum. Peşmerge federal güçlere saldırırsa kendisine Irak'ta güvenli yer bulamaz."

TERÖRÜ BİTİRMEK ÜZEREYİZ

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerinin, sınırları ve bazı tartışmalı bölgeleri Bağdat'a bağlı güçler ve Peşmerge ile birlikte kontrol edeceği iddialarına ilişkin İbadi, "Uluslararası koalisyonun, Irak güçlerine eğitim, lojistik ve hava desteği dışında herhangi bir siyasi misyonu söz konusu değil. Terörle mücadelemize destek sunuyorlar bu da yakında sona erecek çünkü terörü bitirmek üzereyiz. " dedi.

İlginizi Çekebilir
ABD'de okulların internet sitelerine korsan saldırı
Bölge okullarının internet sitelerine giren yüzlerce kişi, DEAŞ'ı destekleyen bir videoya yönlendirildi.
Trump'tan bireysel silahlanmaya destek
Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yunanistan iflasın eşiğinde
Ekonomik krizde olan Yunanistan iflas riski ile karşı karşıya.
Kafasını kapıya sıkıştırdı
Çin'de gerçekleştirilen bir fuarda, görevli güvenlik uzmanı adam kafasını otomobilin kapısına sıkıştırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

53
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

226
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

223
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

196
Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'a rozet taktı

Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'a rozet taktı

460
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

63
Alman gazeteci Hürriyet'in karikatürünü tabuta benzetti

Alman gazeteci Hürriyet'in karikatürünü tabuta benzetti

369
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM