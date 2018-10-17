İBB'nin desteğiyle birinci oldular

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu yıl Moskova’da düzenlenen Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci olan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrenciler, Saraçhane Belediye binasında gerçekleşen ziyarette desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti. Öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Başkan Mevlüt Uysal da bilim takımı ile liderleri Murat Yoğurtçu, Prof. Dr. Recep Dimitrov ve Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş’ı bu büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

"İSTANBUL ADINA GURUR VERİCİ"

İBB olarak eğitime çok büyük önem ve destek verdiklerini hatırlatan Uysal, “Ülkemizde yerli ve milli teknolojiyi geliştirebilmek adına, İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımımızın başarısını çok önemsiyorum. İBB olarak, yerli ve milli bilimin, teknolojinin gelişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu zorlu yarışa katılan 8 öğrencimizin sekizinin de dereceye girmiş olması İstanbul adına gurur vericidir.” dedi.

BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTILAR

Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda bireyselde 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz madalya kazanan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı, takım olarak ikincilik derecesi elde etti.

Takım üyelerinden Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz yarışmada bireysel olarak fizik dalında “Altın Madalya”, Yunus Emre Parmaksız ise bireysel olarak fizik dalında “Gümüş Madalya” almaya hak kazanarak büyük başarıya imza attı.

GEÇEN YIL 4 BRONZ 4 GÜMÜŞ ALDILAR

Üç yıldır düzenlenen olimpiyata ikinci kez katılan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı, geçen yıl da 4 gümüş 4 bronz madalya kazanmıştı.

Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda fizik, kimya, bilgisayar ve matematik dallarında, her bir dalda 2 üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Katılımcıların sınav sonuçlarına göre hem bireysel, hem de şehir sıralaması yapılarak, ödüller buna göre dağıtılıyor.