taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7042
Euro
6.5822
Altın
1226.809
Borsa
98360.98
Gram Altın
225.014

İBB'nin desteğiyle birinci oldular

Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda başarılı olan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 14:52..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu yıl Moskova’da düzenlenen Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci olan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İBB'nin desteğiyle birinci oldular

Öğrenciler, Saraçhane Belediye binasında gerçekleşen ziyarette desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti. Öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Başkan Mevlüt Uysal da bilim takımı ile liderleri Murat Yoğurtçu, Prof. Dr. Recep Dimitrov ve Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş’ı bu büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

"İSTANBUL ADINA GURUR VERİCİ"

İBB olarak eğitime çok büyük önem ve destek verdiklerini hatırlatan Uysal, “Ülkemizde yerli ve milli teknolojiyi geliştirebilmek adına, İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımımızın başarısını çok önemsiyorum. İBB olarak, yerli ve milli bilimin, teknolojinin gelişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu zorlu yarışa katılan 8 öğrencimizin sekizinin de dereceye girmiş olması İstanbul adına gurur vericidir.” dedi.

İBB'nin desteğiyle birinci oldular

BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTILAR

Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda bireyselde 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz madalya kazanan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı, takım olarak ikincilik derecesi elde etti.

Takım üyelerinden Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz yarışmada bireysel olarak fizik dalında “Altın Madalya”, Yunus Emre Parmaksız ise bireysel olarak fizik dalında “Gümüş Madalya” almaya hak kazanarak büyük başarıya imza attı.

İBB'nin desteğiyle birinci oldular

GEÇEN YIL 4 BRONZ 4 GÜMÜŞ ALDILAR

Üç yıldır düzenlenen olimpiyata ikinci kez katılan İstanbul (MEB) Bilim Olimpiyatları Takımı, geçen yıl da 4 gümüş 4 bronz madalya kazanmıştı.

Uluslararası Metropol Şehirler Bilim Olimpiyatı’nda fizik, kimya, bilgisayar ve matematik dallarında, her bir dalda 2 üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Katılımcıların sınav sonuçlarına göre hem bireysel, hem de şehir sıralaması yapılarak, ödüller buna göre dağıtılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı polise küfretti

Fatih Altaylı polise küfretti

311
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1173
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

603
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

217
Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

143
Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

59
Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM