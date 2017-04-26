İbrahim Çelikkol'un fotoğrafına yoğun ilgi

İbrahim Çelikkol iki hafta önce Samsun'a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu’yu ailesinden istemişti.

FAHRİYE EVCEN'E BENZETTİLER

Çelikkol, ‘Evet’ yanıtını aldıktan sonra Instagram hesabından nişanlısıyla mutluluk fotoğrafını paylaştı. Bazı takipçileri Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

"FAHRİYE Mİ O?"

Takipçleri, fotoğrafın altına "Aaa Fahriye mi o? Burak nerede?", "Tıpkısının aynısı", "Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan" gibi yorumlar yapıldı.