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İbrahim Erkal yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal Maltepe'de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

12.04.2017 - 08:25
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ibrahim erkal

Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal,  sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Haberi alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. İbrahim Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.

İbrahim Erkal yoğun bakıma alındı

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