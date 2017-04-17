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İbrahim Erkal yoğun bakımda uyutuluyor

Abdullah Erkal, ağabeyinin yoğun bakımda uyutulduğunu tüm Türkiye'den dua beklediklerini söyledi.

17.04.2017 - 11:53
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Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu.

Yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla kardeşinden açıklama geldi.

Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.

"DUA BEKLİYORUZ"

Abdullah Erkal şunları söyledi: ''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan; İbrahim Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödemi ve hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.

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