İbrahim Kalın: Suriye saldırısı olumlu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye rejiminin Han Şeyhun kimyasal saldırısının ardından ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu değerlendirdi.

SALDIRI ESED'E BİR CEVAP

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus'ta bulunan Şayrat Hava Üssü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz. Şaryat Hava Üssü’nün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.