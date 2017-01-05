İbrahim Kalın'dan İncirlik Üssü'yle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İncirlik Üssü'yle ilgili süren tartışmalara değindi. 24 televizyonunda konuşan Kalın, “İncirlik’i kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var” dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kalın Suriye'deki gelişmelere de değindi. "Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli." ifadelerinde bulunan Kalın, "Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı." dedi.

ABD İLE İLİŞKİLER

Trump yönetimi bekleniyor ABD ile ilişkilere de değinen Kalın, "YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim." ifadelerinde bulundu.