İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ne ziyaretçi yoğunluğu

Kağıt, insanlığın en önemli icatlarından biri. Matbaanın gelişmesiyle birlikte kullanımı tarihin akışını değiştirdi. İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, kağıdın zaman içindeki serüvenini gözler önüne seriyor.

OSMANLI'YA MATBAAYI GETİRDİ

İlk matbaacı İbrahim Müteferrika Yalova'ya kağıthane kurdu. O döneme kadar ithal edilen kağıt, yerli olarak üretildi.

İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde, kağıdın tarihi, üretim aşamaları, korunması ve kağıt sanatlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaşmak mümkün.





KENDİ KAĞTLARINI YAPIYORLAR

Geleneksel Türk kağıtçılığının tüm aşamalarını sergileyen İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde gelen ziyaretçiler kendi kağıtlarını yapabiliyor. Müzenin ziyaretçileri, kağıt üretmek için istedikleri malzemeyi kullanabiliyorlar.

KAĞIT ATÖLYELERİ KURULDU

Müze sorumlusu Aytekin Vural, "Burada verilen kağıtçılık eğitimleriyle artık Yalova'da, İstanbul'da ve Bursa'da kağıt atölyeleri kurulmaya başladı. Bu müzelerin sosyokültürel bir eğitim merkezi görevi üstlendiğinin de bir kanıtıdır aslında" dedi.





30 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Dört yıl önce açılan müze, 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

