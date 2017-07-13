İbrahim Tatlıses'in 15 Temmuz paylaşımı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milletin iradesine el koyma girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. Darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz destanında şehit olanlar dualarla anılacak.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de, 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından duygularını ifade eden Tatlıses, "15 Temmuz'u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin!" dedi.

"SİZLER GİBİ HAİNLERİ İNSAN DÖNÜŞTÜRMEK.."

Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'nin başında bir komutan ve arkasında güçlü bir millet varken 15 Temmuz'u unutturamazsınız. Bu ülke her şeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak!"