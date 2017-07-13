taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.969
USD
3,5623
EURO
4,0661
ALTIN
139,98
PETR
47,3600

İbrahim Tatlıses'in 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz'da yaşananların asla unutulmayacağını ifade eden Tatlıses, "Bu ülke her şeye rağmen geleceğe yürüyecek." dedi.

13.07.2017 - 13:03
  1. Haberler
  2. Gündem

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milletin iradesine el koyma girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. Darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz destanında şehit olanlar dualarla anılacak.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de, 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından duygularını ifade eden Tatlıses, "15 Temmuz'u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin!" dedi.

"SİZLER GİBİ HAİNLERİ İNSAN DÖNÜŞTÜRMEK.."

Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'nin başında bir komutan ve arkasında güçlü bir millet varken 15 Temmuz'u unutturamazsınız. Bu ülke her şeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak!" İbrahim Tatlıses'in 15 Temmuz paylaşımı

İbrahim Tatlıses'in 15 Temmuz paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs tepkisi: Adımlar atacağız
Rumların Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını eleştiren Çavuşoğlu, “Bu tek taraflı adımlara karşı bizim de atacağımız adımlar olacaktır” dedi.
Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyiyle gurur duyuyor.
Özel Harekatın 15 Temmuz acısı
Kurulduğu günden bu yana vatan güvenliği için kritik görevlerde bulunan özel harekat polisleri, 15 Temmuz gecesi ihanetin en ağırını yaşadı.
Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz rakamları
Bakanlık, 15 Temmuz sonrasında yürütülen soruşturmalarda 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

407
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

108
Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

135
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

101
Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

69
Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Arda Turan Barcelona'da kalıyor

68
Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM