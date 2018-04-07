taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

İç sesi yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirildi

ABD'de bilim insanları, iç sesi algılayarak yazıya dönüştürebilen bir aygıt geliştirdi. Aygıt yanağa ve çeneye değen elektrotlarla algılıyor.

AA | 07.04.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

W

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) internet sayfasındaki açıklamaya göre, MIT'e ait Media Lab'ta geliştirilen ve "AlterEgo" adı verilen giyilebilir aygıtta, yanağa ve çeneye değen elektrotlar bulunuyor.

İÇ SES GIRTLAKTA KAS HAREKETLERİ VE TİTREŞİM OLUŞTURUYOR

Düşüncenin zihinde oluşturduğu ses olarak bilinen iç ses, gırtlakta insan gözüyle saptanamayan kas hareketlerine ve titreşime neden oluyor.

Bu elektrotlar, iç sesin tetiklediği nöromüsküler (sinirkas) sinyalleri bir yapay zeka sistemine aktarıyor. Bu sistem de sinyalleri kelimelerle ilişkilendirerek yazıya dönüştüyor.

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 92

Araştırma kapsamında, 10 kişide denenen AlterEgo'nun doğruluk oranı ortalama yüzde 92'yi buldu. Araştırmacılar bu oranın zamanla artacağını belirtiyor.

Google'un sesi yazıya çevirme uygulamasının doğruluk oranı ise yüzde 95 civarında.

Araştırmacılar, AlterEgo'nun saptayabildiği ve tanıyabildiği kelime sayısını artırma çalışmalarını sürdürüyor.

AlterEgo'nun geliştirilmesiyle, insanlar Google'un Assistant, Apple'ın Siri'si gibi yapay zeka yardımcılarıyla sessiz şekilde iletişim kurabilecek.

Araştırmayla ilgili makale Tokyo'da düzenlenecek bir teknoloji konferansında sunulacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Facebook'un veri skandalından 87 milyon kişi etkilendi
Sosyal medya şirketi Facebook, veri sızıntısıyla ilgili yaşadığı skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu duyurdu.
Biri sizi dinliyor: Speech Recognition
Bir dönemin en popüler konularından biri olan 'telefon dinleme' meselesi yeniden ortaya çıktı. Hem de Google ve benzeri araçlar ile...
NASA yapay bulut ile yağmur yağdırıyor
NASA uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay bulut konusunda başarıya ulaştı.
Öğrenciler hibrit araç geliştirdi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Araç Takımı üyesi öğrenciler, hidrojen ve elektrik enerjisini beraber kullanarak 4 tekerlekli hibrit araç üretti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

29
Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti

Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti

7
Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

80
İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

26
3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

19
Yunanistan: Yalnız değiliz

Yunanistan: Yalnız değiliz

82
ABD İsrail'e soruşturma başlatılmasını kabul etmedi

ABD İsrail'e soruşturma başlatılmasını kabul etmedi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM