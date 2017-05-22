iCloud'ta bir güvenlik açığı daha

Rusya menşeili Elcomsoft firması, Apple'ın bulut çözümü iCloud'da bir açık daha keşfettiğini duyurdu. Bildiğiniz gibi iOS ve macOS cihazlarında Notlar uygulaması yer alıyor. Notlar uygulamasını iCloud ile kullanarak, iPhone'da aldığınız nota MacBook'tan ulaşabiliyorsunuz.

Notları sildikten sonra ise; notlar çöp kutusuna gönderiliyor ve 30 gün sonrasında bu çöp kutusu otomatik olarak boşaltılıyor. Aslında boşaltılmıyormuş, biz öyle sanıyormuşuz. Elcomsoft, Notlar uygulamasındaki notların iCloud hesabınından 30 gün sonrasında silinmediğini ortaya çıkardı.

APPLE BİLGİLENDİRİLDİ

Teknolojioku'nun haberine göre, Elcomsoft'un Phone Breaker aracı ile 288 nota sahip iPhone 7'den tam 334 tane not çıkarmayı başardılar. Ekstra gelen 46 notun iCloud'dan silindiği söylenen notlar olduğu kısa süre içerisinde anlaşıldı. Hatta bu notlar arasında 2015 yılına ait eski notların da yer aldığı dikkat çekti.

Elcomsoft, konuyla ilgili Apple'a bilgi verdiğini söylüyor. Ancak Apple'ın notları siliyorum vaadi ile kullanıcıları kandırması ve bu özel bilgileri sunucularında tutması hiç hoş karşılanmayacak.