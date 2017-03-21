İddianamedeki görüntüler, darbecileri tek tek yalanladı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin çatı davası sanıklarından, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı olarak görev yapan eski yarbay Eski'nin, darbe girişimi gecesi Karargah'ta oynadığı etkin rol, güvenlik kamerası kayıtlarıyla belgelendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesindeki bazı sanıkların "darbede aktif rol almadıkları, FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığı" yönündeki savunmaları, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki görüntülerle ve haklarında yapılan tahkikatla yalanlandı.

FETÖ'CÜLERİN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARAN GÖRÜNTÜLER

YARBAY GÖKHAN ESKİ'NİN YALANLARI

Kendisinin FETÖ mensubu olduğunu, ‘Salih’ kod adını kullandığını kabul eden Yarbay Gökhan Eski, Tuğgeneral Partigöç’ün talimatıyla saat 20.00 sıralarında Genelkurmay'daki rütbeli subaylara silah dağıttıklarını anlattı. Helikopterle getirilen Harbiyelileri de silahlandırarak Genelkurmay'ın çevre emniyeti için görevlendirdiğini belirtti. İddinamede, Eski'nin, "Doldur-boşalt istasyonunda nöbetçi personele, darbeye katılan personele silah verilmesi yönünde emir verdiği, itiraz üzerine "Tatbikat var lan, ne emri" diye bağırarak personeli baskı altına aldığı" yer aldı.

Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı

SİVİLLER İÇİN 'VUR' EMRİ VERMİŞ

İddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen Recep Telci ve Barış Diril, Gökhan Eski'nin, saat 23.30'da nöbetçileri arayarak karargaha girmeye çalışan siviller için "vur" emri verdiğini söyledi. İddianamede, Eski'nin saat 21.16'da Partigöç ile karargah bahçesinde elinde G-3'le konuşurken kaydedilen görüntüleri ve otobüsle gelen 33 özel kuvvet personelini saat 21.21'de karşılayarak komuta katına çıkardığı görüntülere de yer verildi. Gece saatlerinde de ikinci bir grup olarak Genelkurmay'a gelen 19 kişilik özel kuvvetler timinin karargaha girişine yardımcı oldu.

Eski, ifadesinde, Yarbay Levent Türkkan'a Genelkurmay Başkanının odasını dinlerken yardım ettiğini de belirtti. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini de kabul etti.