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İdlib operasyonunun esas amacı

İdlib operasyonu artık sesli olarak dillendiriliyor. Bölge terörden temizlenecek ve PYD'ye Afrin darbesi vurulacak.

07.10.2017 - 17:10
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İdlib operasyonunun esas amacı

Son 24 saatin neredeyse en hararetli "konusu bir gece ansızın gelebiliriz" mottosuyla sesli olarak dile getirilmeye başlanan Türkiye'nin İdlib müdahalesi. ÖSO bölgede temizlik faaliyetlerine başlarken yakın zamanda da Türk askerinin yeniden Suriye topraklarında olacağı öngörülüyor.

İdlib operasyonunun esas amacı

iDLiB'DE HAKİMİYET HEDEFİ

İdlib uzunca bir süredir muhalif güçlerin kontrolünde. Ancak bu kontrol çevresel faktörler nedeniyle tam olarak sağlanabilmiş değil. Bir taraftan rejim güçlerinin tacizine maruz kalan ÖSO birlikleri, diğer taraftan PKK/PYD'nin sivilleri hedef alan saldırıları ile mücadele veriyor.

Bölgede net bir hakimiyet için müdahalenin gerektiği günlerdir konuşulsa da ilk adım dün gece geldi. ÖSO birlikleri Afrin sınırına doğru ilerlerken çatışmalar yaşanıyor. Temizlik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından  Kayseri Komando birliklerine bağlı Türk askerinin Hatay'dan bölgeye inmesi bekleniyor.

GÖRÜNMEYEN HEDEF: PYD

Bölgede her ne kadar insani yardım koridoru oluşturmak adına Heyet Al Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne karşı bir operasyon düzenleneceği açıklansa da aslında stratejik olarak bu operasyonun hedefi daha da büyük. Zira İdlib'in hemen yanı başında bulunan ve PKK/PYD kontrolündeki Afrin bölgesi ana hedef olarak görünüyor.

İdlib operasyonunun esas amacı

Suriye'nin Kuzey sınırları, yani Türkiye ile sıfır noktasının güvene alınması amacıyla  başlatılan bu operasyonunı, PYD'yi Türk sınırlarından ve özellikle Fırat'ın ne doğusu ne de batısında kamplaşmasına müsamaha gösterilmemesinin en büyük delili olacak.

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