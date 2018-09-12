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İdlib'de göç dalgası

Kızılay, sınır ötesinde yeni kamplar kurmaya başladı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 08:42..
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İdlib'de göç dalgası

Rejim ve Rus savaş uçakları özellikle İdlib'in güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Bununla birlikte İdlib'in içinde kuzeye doğru bir göç hareketi başladı. Sivil halk vurulan noktalardan doğru İdlib'in merkezine doğru hareket ediyor.

İdlib'de göç dalgası

Rejim ve Rus savaş uçaklarının hedefinde 4 ilçe var. Bu ilçelerin nüfusu yaklaşık olarak 1 milyon. Kızılay Türkiye sınırına doğru bir göç hareketi olmasına karşılık 300 ila 500 bin kişilik önlem aldı. Öte yandan yeni kamplar kurulmaya devam ediliyor.

GÜVENLİ BÖLGELERE KAÇIŞ

Suriyeliler Ruslar ile rejimin hedef aldığı saldırılardan kaçmak için kuzeydeki güvenli bölgelere doğru kaçışını sürdürüyor. Özellikle son iki gündür artış gösteren bu kaçış, bir göç dalgasına dönüşmek üzere. 30 bin kişinin ilk etapta bölgeden kaçarak güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor.

TÜRKİYE'DEN 20 TIR İNSANİ YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib’e başlatılan saldırılar sonrasında bölgeye acil yardım kampanyası başlattı. İlk etapta 20 tır İdlib'e hareket etti.

İdlib'de göç dalgası

Yardım tırları İdlib için yola çıktı - VİDEO

KARA HAREKATI YAKLAŞIYOR

Öte yandan hava saldırıları sürerken, Esad rejimine bağlı askerlerin de kara harekatı gündemde. Bölgeye yığınaklar oluşturan rejim askerleri kara harekatı için hazırlıklarını sürdüryor. Zırhlı birlikleri bölgeye gönderen rejimin askeri kanadı, ağır ve hafif tipteki askeri araçlarını da bölgeye sevk ediyor.

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