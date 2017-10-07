İdlib'teki çatışmasızlık bölgesine yönelik gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine konuşlandı.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan askeri hareketlilik arttı. Hareketlilik kapsamında üst düzey askeri yetkililerin de sınır karakollarını ziyaret ettiği görüldü.

TSK HENÜZ İDLİB'DE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre İdlib'e ÖSO kuvvetleri giriş yaptı. Ancak TSK'ya ait hiçbir unsur henüz İdlib'e geçmedi.

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik VİDEO