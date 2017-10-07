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İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

ÖSO kuvvetleri İdlib'e giriş yaptı. Türk askerler ise henüz İdlib'e girmedi. Hazırlıklar sürüyor.

07.10.2017 - 13:15
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İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

İdlib'teki çatışmasızlık bölgesine yönelik gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine konuşlandı.

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan askeri hareketlilik arttı. Hareketlilik kapsamında üst düzey askeri yetkililerin de sınır karakollarını ziyaret ettiği görüldü.

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

TSK HENÜZ İDLİB'DE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre İdlib'e ÖSO kuvvetleri giriş yaptı. Ancak TSK'ya ait hiçbir unsur henüz İdlib'e geçmedi.

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik VİDEO

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik

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