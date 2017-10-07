İdlib'te ön planda Türk askeri değil ÖSO kuvvetleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikale ilişkin, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi bir yöntem mi kullanılacak?" sorusuna, "Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz" yanıtını verdi.

FIRAT KALKANI'NDA TÜRK ASKERLERİ ÖN PLANDAYDI

Fırat Kalkanı'ndan Türk askerleri ÖSO birliklerinin önüne geçmiş DEAŞ terör örgütünü komandolar, tanklar ve savaş uçakları başarılı operasyonlarla imha etmişti.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI HAVADAN DESTEK VERECEK

Erdoğan'ın açıklamasına göre İdlib'in için Türkiye'nin dışı ise Rusya'nın kontrolünde olacak. Rus savaş uçakları İdlib operasyonunda karada çatışan silahlı unsurlara destek verecek.

TÜRK ASKERİ GÜCÜ SAHADAKİ GELİŞMELERE GÖRE DEVREYE GİRECEK

Cumhurbaşkanı'nın "Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz" açıklamasından anlaşılıyor ki çatışmalara giren ÖSO kuvvetlerinin yanında Türk askeri gücünün ne kadar kullanılacağı sahadaki gelişmeler sonucunda belirlenecek.