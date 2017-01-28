İhanetle suçladığı eşini bıçakla öldürdü

Van'ın Erdemit ilçesinde Halit Çançin (27) ile sürekli tartışan Kader Özdemir (20) kısa süre önce evi terk etti.

Halit Çançin 2 gün önce, Kader Özdemir’i sığındığı ağabeyinin evinden alarak kendi evine getirdi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili tekrar tartışmaya başladı. Halit Çançin Kader Özdemir’in boğazını sıktı ardından da defalarca bıçakladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından Halit Çançin kaçarken, gürültüyü duyan komşuları eve girdiklerinde Kader Özdemir'i yaralı halde buldu. Komşuların haber vermesi üzerine ambulasla hastaneye kaldırılan Kader Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Her yerde aranan Halit Çançin ise aynı gün saat 17.00 sıralarında devriye görevini yapan polisleri görerek yanlarına gitti. Suçunu itiraf eden ve gözaltına alınan Halit Çançin, genç kadının kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını iddia etti.

TUTUKLANDI

Halit Çançin sevk edildiği mahkemede tutuklandı.