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'Türkleri bize Allah gönderiyor'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk hayırseverlerin kurban etlerini Etiyopya’da 580 aileye ulaştırdı.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 11:23..
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Ülkenin başkenti Addis Ababa’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Sankura ve Hulbarag bölgelerindeki ailelerle bayramlaşan İHH ekibi, 420 hisse sahibinin kurbanlarını kesti.

'Türkleri bize Allah gönderiyor'

"TÜRKLERİ BİZE ALLAH GÖNDERDİ"

Türkiye’deki hayırseverlerin gönderdiği kurbanların etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kurban dağıtımında AA muhabirine duygularını anlatan 45 yaşındaki yetim annesi Bahriye Ömer, her yıl İHH’nın farklı yardım programlarından faydalandığını belirterek, "Türkleri bize Allah gönderiyor" dedi.

'Türkleri bize Allah gönderiyor'

KURBAN ETLERİ DAĞITILDI

İHH’nın yardımları nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer, "Çocuklarıma kitap, defter, kıyafet verdiler. Geçimimi sağlamam için de bana daha önce canlı hayvan hediye etmişlerdi." diye konuştu.

"Allah bu yardımları yollayandan razı olsun" diyen Ömer, yetim sponsorluk programı sayesinde her ay çocukları için vakıftan nakdi yardım aldığını da dile getirdi.

'Türkleri bize Allah gönderiyor'

İHH Doğu Afrika Sorumlusu Faruk Erkılıç ise kendilerini Etiyopya'nın  kırsal bölgelerine getiren  şeyin paylaşma görevi olduğunu belirtti.

Erkılıç, "Kardeşliğin, dostluk ve iyiliğin yayılması için gayret ediyoruz. Bu ülkede yaşayan insanlar günlük 2 dolar gibi bir gelirle yaşamaya çalışıyor. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

'Türkleri bize Allah gönderiyor'

Vakıf, bu kurban bayramında 103 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

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