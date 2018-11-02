Tsunami ve depremlerin vurduğu Endonezya'da yardım faaliyetlerini yürüten İHH, Sulawesi adası Sigi bölgesinde bir ailenin evini taşımasına yardım etti.

Prefabrik halde olan bungalov tipi ev, deprem ve tunamiden etkilenmemesi için köylülerin sırtında taşınıyordu. O sırada bölgede yardım dağıtan İHH, araçla bu manzarayla karşılaştı.

İHH Endonezyalı ailenin evini taşıdı - VİDEO

EVİ TAŞIDILAR

Sırtında ev taşıyan halkı gören İHH ekibi yolun kapalı olduğunu görünce araçlarından inerek köylülere yardım etti. Yükü omuzlayan İHH'lılar, köylülere yardım ederek evin taşınmasına yardım etti.

O anlar kamerayla kaydedilirken ekip üyeleri bu ilginç yardım öyküsünü şu şekilde aktardı.

"Endonezya'da depremden tsunamiden zarar gören bölgelere acil yardım malzemesi dağıtmak için araçla Sulawesi adası Sigi bölgesinde hareket ediyorduk. Bu sırada önümüze ev taşımaya çalışan insanların manzarası çıktı. Yoldan da geçemiyorduk ve bir yerde yoruldular ve dinlenmek için durdular. Bölgeye acil yardım amacıyla giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekibinden Ahmet Kocaağaoğlu bari geçemiyoruz en azından yardım edelim diyerek arkadaşların yanına gitti ve onlara hem yardım etti, hem de moral motive etti. Tabi bu durum o insanları çok memnun etmişti, sevinçleri yüzlerinden okunuyordu.

Deprem ve tsunami sonrasında ilk gece bölgeye hareket eden İHH ekipleri ise 4 ayrı bölgede çalışma yaparak şuana kadar 50 bin 500 afetzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH ekipleri, gıda, barınma, hijyen kiti, battaniye, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarını Palu, Dongala, Sıgi ve Makassar’da gerçekleştirdi."