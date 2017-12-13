İİT Zirvesi sonrası ortak açıklama

İİT Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas ve Genel Sekreter El Useymin açıklama yapıyor.

El Useymin: Burada bütün katılımcı ülkeler çözümün iki devlet temelinde olabileceğini ifade ettiler. Uluslararası teşkilatlarla da bu kararımızı paylaşacağız. Öte yandan bütün dünya ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı var. Diğer bir mesele de Kudüs halkının ekonomik anlamda, insani anlamda ve her alanda desteklenmesi konusu vardı.

Mahmud Abbas: Bizler, bu zirveye Erdoğan'ın davetiyle geldik. Konumuz çok önemli. ABD'nin büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını aldıktan sonra Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak tanıdıktan sonra bizim açımızdan ve BM'ye göre aykırı olduğu için bu toplantıyı yaptık.

ABD'de kendine de aykırı olarak davranıyor. Bu da Filistin meselesi çözülmeden büyükelçiliğin taşınmayacağı yönündeydi. Bu da uluslararı kurullara aykırı bir karardı. Dünyada her yerde protestolar oluştu. Bütün toplum kesimleri buna tepki gösterdi. Özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi ABD dışında buna tepki gösterdiler. Bu durumda bizim eyleme geçmemiz gerekiyordu. Sayın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bu zirveyle bu hareketin ilk adımını atmış olduk.

Bizler kendi açımızdan şunu net bir şekilde ifade ettik: Filistinliler olarak ABD'yi ara bulucu olarak kabul edemeyiz. Çünkü tarafsızlığı yitirdiler. Artık biz Güvenlik Konseyi'ne kararın iptali için başvuruda bulunacağız.

Öte yandan da İsrail'in üyeliği içinde Güvenlik Konseyi'ne gideceğiz. Burada herkes konuştu, tartıştı. İslam dünyası Kudüs için ne sunulabilir dedik. Orası için boykot uygulayamayız dedik. Kudüs'ü gelip orada Filistinlileri ziyaret eden kişi İsrail'e destek vermiyor. Mahkum olan kişiyi ziyaret ediyorsunuz. İslam ülkeleri somut projelerle destek olmalı. Bunu yapmazsak oradaki halk ülkelerini terk etmek zorunda kalacaklar. Biz Kudüs'ü yaşamın olduğu bir yer olarak görmek istiyoruz. Onların yanında yer almalıyız. Müslümanların kutsal mekanı olduğu gibi Hristiyanların da kutsal mekanları orada. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu zirveyi tertip ettiği için teşekkür ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın varlık gayesi Kudüs'ün varlığının muhafazasıdır. Bugünde anlanmlı, kritik bir zirve toplantısı gerçekleştirdik. Bu tarihi zirveyle Kudüs'ün sahipsiz olmadığını dünyaya gösterdiğimize inanıyorum.

Trump'ın Kudüs açıklamalarının ilk işaretleri gelmeye başlayınca kararın çok ciddi sonuçları olacağını, bölgeyti ateş çemberine sürükleyeceğini, barışı sekteye uğratacağını söyledik. Bundan böyle taraf olan ABD'nin artık İsrail-Filistin arasında ara buluculuk yapması söz konusu olamaz. Ara bulucu kim olabilir, bunu İİT'de ve BM'de değerlendireceğiz. Taraf olanla değil, tarafsız olanla bu süreç devam edebilir.

Alınan hiçbir karara İsrail uymamıştır ama tezgah da hep İsrail'e çalışmıştır. Bu toprakların gerçek sahibi Filistin'dir. 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin o hale getirilmiş durumda. Trump efendi tamamının İsrail'in olmasını istiyor. Bu mantık Sultan Abdülhamit'e yaptıramadıklarını şimdi yapmak istiyorlar. Bizler bu duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. AmerikanYönetimi tüm ikazlara rağmen ahlak, mantık dışı açıklamasını yaptı. Trump'ın ilan ettiği bu kararın bizim için bir kıymeti yoktur. Kendi çalar, kendi oynar.

Papa'yla yaptığımız açıklamalar örtüşüyor. Trump'ın kararının ardından tüm kardeşlerime davet yolladım, diğer ülkeleri de davet ettim. Bugün burada Venezuele Devlet Başkanı Maduro'da var. Venezuela nere İstanbul nere sağ olsun çıktı geldi. O da burada desteğini açıkladı. Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi konumunda olan Ürdün Kralı 2. Abdullah da desteğini açıkladı. Bugünkü zirveye 30'u aşkın devlet başkanları ve meclis başkanları da teşrif etti. Dışişleri bakanlarıyla beraber 50'yi aşkın katılım oldu.

Gerçekten çok kısa bir sürede hamdolsun çok güçlü bir zirve toplantısı yapıldı. Ben Kudüs konusunda bu vahdet toplantısının herkese örnek olmasını diliyorum.

Zirvede hazırladığımız Kudüs'e Özgürlük deklerasyonumuz yayınlandı. Amerikan makamlarının bu kararından dönmesini bekliyoruz. Buradan bir ittifak doğmuştur. İstanbul Deklarasyonu'nda BM'nin aldığı 478 sayılı kararı hatırlattık. Sayın Başkan altında ABD'nin de imzası olan bir kararı nasıl yok sayar. Kudüs'ün kararı kandan beslenen bir ülkenin ellerine bırakılamaz. 15 yaşında çocuğu 20 tane askerin nasıl gözaltına aldığını görüyoruz. Down sendromlu bir çocuğu işkence yaparak gözaltına alıyorlar.

Ben şu anda nereyi anlatıyorum: İsrail. Ey Trump, sen burayı mı savunuyorsun? Ben artık normal karşılamaya başladım. DEAŞ'a karşı YPG'yi destekleyen Trump zihniyeti bunu da yapar.

Biz Kudüs mücadelemizi sürdüreceğiz. İsrail, aleyihnde alınan onca karara rağmen yasadığı iskan faalliyetlerini sürdüyüyor. ABD'nin Kudüs açıklamasının şehrin kadim kararına da aykırı olduğu ortadadır. Kudüs'e sahip çıkmanın bölgemizde mihenk taşı olduğunun altını çizdik.

BM başta olmak üzere uluslararsı alanda Filistin'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Müslümanlar olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Filistin'i tanımamış ülkelere tanımaları çağrısında bulunyorum. Bizim için Filistin'in başkenti Kudüs'tür öyle de kalacaktır. Buradan Filistinli kardeşlerimizin çabalarına desteğimizi yineliyoruz.

Detaylar gelecek..