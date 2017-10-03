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IKBY'de Talabani için 7 günlük yas ilan edildi

IKBY Başkanı Mesut Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 7 günlük yas ilan etti.

03.10.2017 - 21:36
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Barzani, Talabani'nin ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Celal Talabani gibi bir liderin aramızdan gitmesi halkımız için büyük bir kayıptır ve yeri de kolay bir şekilde doldurulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

IKBY'de Talabani için 7 günlük yas ilan edildi

Ailesi ve IKBY halkına başsağlığı dileyen Barzani, Talabani'nin vefatından dolayı IKBY'de 7 günlük yas ilan edildiğini kaydetti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Irak meclisi tarafından görevden uzaklaştırılan KYB'li Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de Talabani'nin ölümünden dolayı kentteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

MUM YAKARAK YAS TUTTULAR

KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük, Erbil ve Duhok kentlerindeki parti merkezleri önünde bir araya gelen birçok kişi, Talabani'nin resimlerinin önünde mum yakarak yas tutmaya başladı.

IKBY'de Talabani için 7 günlük yas ilan edildi

Talabani'nin, vasiyeti üzerine doğduğu Erbil'in Koysancak ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor ancak, KYB tarafından defin ve taziye programı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Celal Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmişti.

IKBY'de Talabani için 7 günlük yas ilan edildi

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