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İki bakanlıkta ByLock operasyonu

Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplam 47 kişi hakkında ByLock kullanımı gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.

06.06.2017 - 09:53
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 47 kişinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

7 İLDE 11 GÖZALTI

Karar kapsamında 7 ilde 11 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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