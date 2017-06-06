İki bakanlıkta ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 47 kişinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.
7 İLDE 11 GÖZALTI
Karar kapsamında 7 ilde 11 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.