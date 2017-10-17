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İki Katalan STK lideri tutuklandı

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası tansiyon düşmüyor.

17.10.2017 - 09:32
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Şiddet olaylarının yaşandığı referandum sürecine ilişkin İspanyol yargısı da devreye girdi.

Madrid'deki mahkeme, bağımsızlık hareketini destekleyen iki Katalan sivil toplum kuruluşu (STK) lideri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixard'ın "huzur bozdukları" gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

Gözaltına alınan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) lideri Sanchez ve bir kültür derneği olan Omnium Culturel'in lideri Cuixard tutuklu yargılanacak. Savcılık, iki STK liderinin 20 Eylül'deki bağımsızlık yanlısı protestoları "kışkırttıkları” suçlaması yöneltildi.

İki Katalan STK lideri tutuklandı

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