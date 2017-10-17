İki Katalan STK lideri tutuklandı

Afganistan'ın Gardez kentindeki bir polis eğitim merkezine bombalı ve silahlı saldırı yapıldı.

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Eylül'de konut fiyatları en çok Bursa'da arttı

Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye genelinde eylül ayında konut fiyatlarında en çok artış Bursa'da kaydedildi.