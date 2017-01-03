taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.355
USD
3,5939
EURO
3,7339
ALTIN
132,53
PETR
58,1300

İki yaşındaki ikiz kardeşini ölümden kurtardı

ABD’de yaşanan olayda iki yaşındaki bir çocuk, üzerine şifonyer devrilen ikiz kardeşinin hayatını büyük bir soğukkanlılıkla kurtardı.

03.01.2017 - 14:33
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’nin Utah eyaletinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İki yaşındaki Brock Shoff, ikiz kardeşi Bowdy ile birlikte odasında oyun oynadığı sırada devasa şifonyer Brock’un üzerine devrildi.

İki yaşındaki ikiz kardeşini ölümden kurtardı

KAMERA KAYITTAYDI

Büyük bir soğukkanlılıkla acı içinde kıvranan ve ağlayan ikiz kardeşini şifonyerin altından kurtarmaya çalışan iki yaşındaki Bowdy’nin çabası, odada bulunan kamera tarafından kayda alındı. İki yaşındaki ikiz kardeşini ölümden böyle kurtardıÇocukların ailesi Kayli Oliverson Shoff ve Ricky Shoff Kan donduran olay yaşandığı anda ikizlerin annesi Kayli, evin üst katında işlerini halletmek için kısa bir süreliğine bulunduğunu ifade etti.

2 yaşındaki bebek kardeşini üstüne düşen dolaptan kurtardı VİDEO

İBRET OLSUN DİYE PAYLAŞTILAR

Bowdy ailesi, çocuklarının yara almadan kurtulduğu bu dehşet veren olayın görüntülerini, ailelere ibret olması ve mobilyaların çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermesi için kişisel Facebook sayfalarında paylaştı. Kardeş sevgisinin nelere kadir olduğunu ispat eden inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

243
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

53
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

323
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

237
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

156
CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

123
Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM