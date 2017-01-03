İki yaşındaki ikiz kardeşini ölümden kurtardı

ABD’nin Utah eyaletinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İki yaşındaki Brock Shoff, ikiz kardeşi Bowdy ile birlikte odasında oyun oynadığı sırada devasa şifonyer Brock’un üzerine devrildi.

KAMERA KAYITTAYDI

Büyük bir soğukkanlılıkla acı içinde kıvranan ve ağlayan ikiz kardeşini şifonyerin altından kurtarmaya çalışan iki yaşındaki Bowdy’nin çabası, odada bulunan kamera tarafından kayda alındı. İki yaşındaki ikiz kardeşini ölümden böyle kurtardıÇocukların ailesi Kayli Oliverson Shoff ve Ricky Shoff Kan donduran olay yaşandığı anda ikizlerin annesi Kayli, evin üst katında işlerini halletmek için kısa bir süreliğine bulunduğunu ifade etti.

2 yaşındaki bebek kardeşini üstüne düşen dolaptan kurtardı VİDEO

İBRET OLSUN DİYE PAYLAŞTILAR

Bowdy ailesi, çocuklarının yara almadan kurtulduğu bu dehşet veren olayın görüntülerini, ailelere ibret olması ve mobilyaların çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermesi için kişisel Facebook sayfalarında paylaştı. Kardeş sevgisinin nelere kadir olduğunu ispat eden inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.