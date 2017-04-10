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İki yıldızın çarpışması kaydedildi

Dünya'dan bin 500 ışık yılı uzaklıkta oluşum aşamasındaki iki ilkel yıldızın çarpışmasının kaydedildiği belirtildi.

10.04.2017 - 15:50
  1. Haberler
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Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu, 500 yıl önce, Dünya'dan bin 500 ışık yılı ötede oluşum aşamasındaki iki ilkel yıldızın aynı yıldız bulutu içindeki şiddetli çarpışmasını kaydetti.

EŞİT MİKTARDA BİR ENERJİ AÇIĞA ÇIKARDI

Çarpışma sonrası oluşum aşamasındaki iki yıldızın yuvalarını yok eden güçlü patlamanın, yüzlerce dev gaz ve toz öbeğini çevredeki diğer ilkel yıldızlarla saniyede 150 kilometreyi aşan hızla uzay boşluğuna savurduğu, çarpışmanın tek seferde Güneş'in 10 milyon yılda yaydığı enerjiye eşit miktarda bir enerjiyi açığa çıkardığı ifade edildi.

GELİŞMİŞ TELESKOPLARLA KAYDEDİLDİ

Bilim adamları, bugüne dek gelişmiş teleskoplar tarafından kaydedilen yıldız patlamalarının genelde sönen yıldızlardaki süper nova patlamaları gibi tükeniş patlamaları olduğu, yıldızların doğum aşamasındaki büyük patlamalara nadiren rastlandığını vurguladı.

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