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İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek

Kütahya'da bulunan ve İkinci Efes olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen çayda, Penkalas Projesi ile Roma döneminde olduğu gibi kayıklar yüzdürülecek.

AA | 21.09.2018 - 14:43..
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve ikinci Efes olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin turizme açılması amacıyla hazırlanan 6 milyon liralık Penkalas Projesi ile bölgede adeta Roma dönemi yaşatılacak.

UNESCO LİSTESİNDE

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nde, 2011 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce Halk Yatırım sponsorluğunda yürütülen kazı ve alan araştırmalarının bu yılki çalışmaları tamamlandı.

İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek

"ÖNEMLİ BULGULAR ELDE ETTİK"

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, "Antik kentteki çalışmalara bu yıl haziranda başladık. Arkeoloji öğrencilerimiz ve akademisyenlerden oluşan 35 kişilik uzman ekip ile aralarında kadın işçilerin de olduğu yaklaşık 55 kişiyle yürüttüğümüz kazı ve alan çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Yaptığımız çalışmalarda antik kentte yaşamış insanların sosyal hayatlarına yönelik önemli bulgular elde ettik. Yürüttüğümüz bu çalışmaların bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl bölgedeki kazı ve alan çalışmalarına kaldığımız yerden yeniden devam edeceğiz." dedi.

İkinci Efes'te kayıklar yüzdürülecek


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