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İklim değişikliği yürüyüşü Trump protestosuna dönüştü

Chicago'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, Beyaz Saray'da 100. gününü dolduran ABD Başkanı Trump protesto edildi.

30.04.2017 - 02:05
  1. Haberler
  2. Dünya

Federal Plaza önünde başlayan etkinliğe, sağanak yağmura rağmen farklı gruplara mensup binlerce kişi katıldı.

Trump yönetiminin iklim değişikliği konusundaki açıklama ve politikalarının eleştirildiği konuşmaların ardından grup yürüyüşe geçti.

İklim değişikliği yürüyüşü Trump protestosuna dönüştü

“Dünya SOS veriyor”, “Gezegenimizi koruyalım, ikinci bir dünya yok” ve “İklim değişikliği gerçek, bunu inkar etmek ölümcüldür” ifadelerinin yer aldığı pankartların açıldığı yürüyüşte; “Trump gitmeli”, Bu gezegen bizim” ve “Kazanacağımıza inanıyoruz” şeklinde sloganlar atıldı.

İklim değişikliği yürüyüşü Trump protestosuna dönüştü

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş, kentteki protestoların ana mekanı konumundaki Trump Tower önünde son buldu. Grup burada da Trump ve ekibini protesto etmek için el ele tutuşarak “sessizlik” eylemi gerçekleştirdi.

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