İl il et fiyatları

Et ve Süt Kurumu’nca (ESK) temin edilerek Türkiye genelinde mağazası olan iki büyük zincir market tarafından satışına başlanan 29 TL’lik kıyma ve 31 TL’lik kuşbaşı fiyatlarıyla, gözler Türkiye genelindeki et fiyatlarına çevrildi.

ORTALAMA FİYAT 42.2 TL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen “ucuz et”projesinin başlatılmasından önceki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Merkezi Dağıtım Sistemi’nde yer alan verilere göre enflasyon sepetinde de yer alan dana etinin Türkiye genelindeki ortalama kilogram satış fiyatı Ekim 2017 itibarıyla 42.2 TL’yi buldu.

Gazete Habertürk'ten Nevdet Çalışkan'ın haberine göre 2016 yılının Ekim ayında 39.2 TL olan dana etinin ortalama satış fiyatı son bir yılda yüzde 7.5 arttı. Geçen yılın Ekim ayında 34.6 TL olan koyun etinin ortalama satış fiyatı ise yüzde 21’lik artışla 42 TL’ye kadar çıktı.

EN UCUZ/PAHALI DANA ETİ NEREDE

Et fiyatlarına istatistiki bölgeler sınıflandırmasına göre bakıldığında...

- Dana etinin en ucuz olduğu bölge 38.2 TL ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan. Bu gölgenin hemen ardından ise ucuzlukta ikinci sırayı 39.8 TL ile Ankara alırken, Türkiye genelinde dana etinin en pahalı olduğu bölge ise kilogramı ortalama 47.9 TL’ye satılan Balıkesir ve Çanakkale.

10 TL'LİK FARK VAR

Diğer bir deyişle dana etinde Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında ortalama 10 TL’lik fark bulunuyor.

- Son bir yılda dana eti fiyatlarının en çok arttığı bölge yüzde 15.6 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt iken, yıllık fiyat artışının en az olduğu bölge ise yüzde 3.4’lük oran ile Ankara.

- Ekim 2017 fiyatlarına göre koyun etinin Türkiye genelinde en ucuz olduğu bölge Şanlıurfa ve Diyarbakır. Bu iki şehirde ortalama koyun eti fiyatı 36.3 TL seviyesinde. 26 istatistiki bölge arasında koyun etinin en pahalı olduğu şehirler ise Doğu Karadeniz’de. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de ortalama koyun eti fiyatı 48.48 TL düzeyinde. Dana etinde en büyük fiyat farkları, Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındayken; koyun etinde ise fiyat farkları ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında belirginleşiyor. Ve koyun etinde en ucuz ile en pahalı bölgeler arasındaki fark da 12 TL’yi aşıyor.

- Dana etinde olduğu gibi koyun etinde de yıllık enflasyonun en fazla olduğu bölge olan Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te fiyatlar son bir yılda yüzde 35 artmış. Ortalama koyun eti fiyatlarının en az arttığı bölge olan Aydın, Denizli ve Muğla’da bile yıllık artış oranı yüzde 12’yi bulmuş durumda.