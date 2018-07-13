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İlaç devine milyar dolarlık ceza

Amerikan ilaç şirketi Johnson&Johnson ürünleri yüzünden kansere olduğu iddia eden kadınların açtığı davayı kaybetti. Şirket 4.7 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edildi.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 10:23..
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Amerikan ilaç sanayinin önde gelen holdinglerinden Johnson&Johnson (J&J), vücut bakımında kullanılan ürünleri kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davada milyarlarca dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentindeki mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunan J&J 4.7 milyar dolar tutarında ceza ve tazminat ödeyecek.

İlaç devine milyar dolarlık ceza


22 KADINDAN KANSER YAPTI SUÇLAMASI

Dünyaca ünlü ilaç devi, ilaçlarını kullanan bazı hastaların yumurtalık kanserine yakalandığı gerekçesiyle 22 kadın tarafından mahkemeye verilmişti. Davacılar J&J'nin ‘Baby Powder' marka pudrasının hastalanmalarına neden olduğu iddiasıyla dava açmış ve Amerikan şirketini ürünlerinin yan etkilerini gizlemekle suçlamışlardı.

Davacıların avukatı Mark Lanier, J&J'nin 40 yıldır kanıtları örtbas ettiğini savundu. Davacılardan altısı kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Dava neticesinde şirket 4.7 miyar dolar tazminata mahkum edildi.

ŞİRKET TEMYİZE GİDECEK

Özel şirketler daha önce de jüri tarafından suçlu bulunmuş, bazı yüksek cezalar temyiz edilerek geri alınmıştı. Diğer davalar ise bir üst mahkemede karara bağlanması ve kesin olarak cezanın onanması bekleniyor.

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