İlber Ortaylı torununu anlattı

İstanbul trafiğinin kendisini çok yorduğunu belirten İlber Ortaylı, Habertürk'ten Sami Akbıyık'a verdiği röportajında şunları söyledi:

TORUNUMUN DOĞMASIYLA KIZIMIN KARŞISINA TAŞINDIM

"İstanbul’da gün yollarda geçiyor. Gereksiz randevu meraklıları, olmadık şeyler için ziyaret ediyorlar. Üsküdar’da oturuyordum, torunumun doğmasıyla birlikte Levent’e, kızımın karşısına taşındım. Yeni kitaplar için çalışıyoruz, makaleler yazıyorum.

ERKEN KALKIP TORUNUMU SEVİYORUM

İstanbul’dan kaçarsam daha fazla okuyabilirim. Herhalde Ege Bölgesi’ne giderim. Kendimi burada sağlıklı hissetmiyorum. Erken kalkıyorum, torunumu seviyorum. Sonra hayata atılıyorum. İstanbul trafiği ders vermemi zorlaştırıyor.

-Torununuz kaç yaşında?

Henüz 17 aylık. Kızımın oğlu. İnsanın torunu olunca hayatı değişiyor. Eğlence oluyor. İstanbul’da çocuk yetiştirmek çok zor ve tehlikeli. Burası çocuklar için değil, çarşılar için yaratılmış bir şehir. Bazı Anadolulular, İstanbul’u çarşı şehri olarak biliyor."