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İlber Ortaylı'ya göre darbeciler Kemaliste benzemiyor

Kemalist subayları tanıdığını ifade eden İlber Ortaylı, yakalananlarda Kemalist tipi olmadığını söyledi.

23.07.2017 - 11:31
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İlber Ortaylı'ya göre darbeciler Kemaliste benzemiyor

Prof. İlber Ortaylı, Habertürk canlı yayınında Oylum Talu'nun canlı yayın konuğu oldu.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, Çanakkale Savaşı ile 15 Temmuz destanının karşılaştırılamayacağını söyledi.

"KEMALİST SUBAYLARI TANIYORUM"

Darbe girişimine Kemalist subayların katıldığı iddialarına ilişkin de konuşan Prof. Ortaylı, "Bunu Kemalist subaylar yaptı diyorlar. Ben Kemalist subayları tanıyorum. 70 yaşındayım. Hiç benziyor mu yakalananlar Kemalist subaylara. Hepsi böyle, yaygın.. Böyle bir profil aklına gelebiliyor mu?" diye konuştu.

İlber Ortaylı'ya göre darbeciler Kemaliste benzemiyor

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