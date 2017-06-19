İlker Aycı, AA Finans Masası'da konuştu

İlker Aycı, AA Finans Masası'na yaptığı ve AA'nın internet sitesinde canlı yayınlanan açıklamalarında özetle şunları söyledi:
THY'NİN EKONOMİK BİLANÇOSU
-Sektörümüz geçen yıl giderlerini yüzde 2,5 düşürebildi.
-337 uçaklık filomuzu ayakta tutarak yolumuza devam ettik.
-Geçen yıl uluslararası havacılık sektöründe ülkeler milli havayollarını korumak için ciddi önlemler aldı.
-Geçen yıl 21 milyon transit yolcu taşıdık.
-Yolcu sayımızı geçen yıl her şeye rağmen 1,5 milyondan fazla artırdık.
-Bu yıl yolcu sayımızı 69 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz.
EKONOMİ, TURİZM, TANITIM VE İHTACATTA ÖNEMLİYİZ
-Biz Türkiye ekonomisinde, turizminde, tanıtımında ve ihracatında önemli bir rol oynuyoruz.
-Geçen yıl son çeyrekte yaptığımız çalışmalarla kaybı yüzde 8'de tuttuk. Turizmdeki kayıp yüzde 30'du.
-Rusya ile ilişkiler iyileştiği andan itibaren Rus turistler güçlü bir şekilde geri döndü.
TERÖRLE MÜCADELE OLUMLU YANSIDI
-Güneydoğu'da terörle mücadelede gelinen nokta havacılık sektörünü olumlu etkiliyor.
-Yeni destinasyonlar var, büyümeye devam edeceğiz.
-Ters mevsimlerde talep çekecek hatları ekleyerek bilanço üzerindeki mevsimselliği azaltmaya çalışıyoruz.
AVRUPA'DA DEV BÜYÜME
-Alitalia şu an bizim için ana hedef bir şirket değil.
-Avrupa'da 46 noktadan 113 noktaya geldik. Neredeyse Avrupa'nın her yerini kuşattık.