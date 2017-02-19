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İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman, referandumda "evet" demenin Osmanlı'ya geri dönmek dönmek olduğunu bu yüzden "hayır" diyeceğini söyledi.

19.02.2017 - 09:12
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İlyas Salman referandum kararını açıkladı

16 Nisan'da Türkiye'nin kaderini belirleyecek referandum öncesi, ünlü isimler oylarının rengini belli etmeye devam ediyor. Sinema sanatçısı İlyas Salman da referandum kararını açıklayan isimler arasına girdi.

OSMANLI'NIN GERİCİLİĞİ..

"Evet" demenin Osmanlı'ya geri dönüşe yol açacağını söyleyen Salman, Kurtuluş Savaşı'nın Osmanlı gericiliğini yenmek için yapıldığını sözlerine ekledi.

BOL HAYIRLAR DİLİYORUM

İlyas Salman, şunları söyledi; "Parlamentonun fonksiyonu kalmayacak. Bu Osmanlı'ya geri dönmektir. Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'nın gericiliğine de yenmek adına yaptık. Türkiye halklarını bir kişinin ağzından çıkacak sözlere bağlamak, o halkları köle yapmaktır. Bunun için "bol hayırlar" diliyorum."

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

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