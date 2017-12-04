İmam hatipli öğrenciler araç yaptı

İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin ve Numan Bayrak, 5 ay çalışarak güneş enerjisiyle çalışan araba üretti.

100 KM YOL GİDİYOR

17 yaşındaki gençler okullarının bahçesinde düzenledikleri törenle test sürüşlerini yaptı. İlk test sürüşünü ise AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin yaptı. 2 saat süren şarj ile 60 kilometre hıza ulaşan ve bir şarjla 100 kilometre yol kat eden iki kişilik araç, tamamen yerli malzemelerle üretildi.

"ÇOK BÜYÜK PROJELERİN İLK KIVILCIMI"

Okul Müdürü Mahmut Alpir, “İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, proje tekliflerine destek vererek öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat veriyoruz. Biz geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizi çok önemsiyor, fikirlerinden ilham alıyor ve onları geleceğin liderleri ve tasarımcılar olarak görüyoruz. Bugün basit bir fikir olarak görünen projelerin çok büyük yeniliklerin ilk kıvılcımı olacağına inanmaktayız” dedi.

"MÜHENDİSLİK BOYUTUNDA BİR İŞ"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “İki kardeşimizin ortaya koyduğu değeri biz de görmek istedik. Gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışlar. Mühendislik boyutunda bir iş. Genç kardeşlerimizin, kendi bölümleri dışındaki bir çalışmayla ilgilenmeleri beni mutlu etti. Kardeşlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

"İMAM HATİP TERCİHLERİ ÜRETİCİ RUHU ENGELLEMEDİ"

Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Geleceğin gençliğini güvenen bir cumhurbaşkanımız var. Biz iktidara geldiğimizde seçilme yaşı 30’du. Şimdi 18’e indi. 1985 senesinde bu okuldan mezun olmuştum. 1997 yılında imam hatiplerin önüne bir ket vurulmuştu. O dönemde birçok arkadaşımızla birlikte okulların önünde protesto eylemleri yapıyorduk. Bu iki öğrencimizin imam hatibi tercihi, içlerindeki o üretici, geliştirici ruhu engellememiştir. Güneş enerjisiyle çalışan araç yaptılar. Gençler, kendi geliştirdikleri parçaları bir araya getirerek bir buluş yapmışlar. Gençlerimizi kutluyorum. 1800’lü yılların sonunda fosil yakıtlı araçlar piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise yeni trend depolanabilir enerjiyle daha uzun mesafe seyreden, insan sağlığına zararsız teknolojiler geliştiriliyor. Yeni sisteme adapte olabilmek için herhalde 20 seneye daha ihtiyaç var. Türkiye olarak fosil yakıtlı otomobil sistemini ıskaladık. 1960’lı yıllarda devrim otomobili vardı. O zaman diliminde de Devrim otomobilin önüne ket vuruldu” dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HEDİYE EDECEKLER"

Araca 15 Temmuz isminin verilmesinden memnun olduğunu ifade eden Şahin, “Şehidimiz Ömer Halisdemir’in oğluna hediye edilmesi gibi bir düşünceleri vardı. Bakarsınız başka bir araç yapıp hediye ederler. 15 Temmuz ruhu bugün de dimdik ayakta. Biz kürek çeken Türkiye değil, dümeni tutan Türkiye olmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Gençler bu aracı cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorlar. Yakın zamanda cumhurbaşkanımızla toplantımız olacak. Kendisine ileteceğim. Gençlerimizi de Ankara’ya davet edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

70 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Araç hakkında teknik bilgi veren Muhammet Ubeyd Aytekin, aracın 60 kilometre hıza çıkabileceğini, tek şarjla 100 kilometre yol kat edebileceğini ifade etti. Numan Bayrak ise, aracın yüzde 100 Türk malı olduğunu söyleyerek, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Milletvekili Hüseyin Şahin, sürücü koltuğuna oturarak, ilk test sürüşünü yaptı.