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IMF Başkanı Lagarde'dan uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünyada yaşanan ticaret gerilimlerinin küresel ekonomiye olumsuz yansıyacağını belirtti.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 10:33..
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, G20 bakanlarını yükselen ticaret gerilimlerinin küresel ekonomiye olumsuz etkisi konusunda uyardı.

IMF Başkanı Lagarde'dan uyarı

KÜRESEL GAYRİSAFİ HASILADA 0,5'LİK DÜŞÜŞ OLABİLİR

Buenos Aires’te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ile basın brifingi veren Lagarde, "Mevcut durumda uygulamaya giren veya gireceği açıklanan tedbirler nezdinde hazırlanan rapor, bunların en kötü senaryoda küresel gayrisafi hasılaya etkisinin 0,5 puan düşüş olacağını gösteriyor. Bu, oldukça ciddi bir etki." dedi.

Lagarde, IMF ile geçen ay 50 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzalayan Arjantin hükümetiyle G20 toplantısı kapsamında tekrar görüşme imkanı bulduğunu ve hükümetin ekonomik hedeflerini "ulaşılabilir" bulduklarını söyledi.

IMF Başkanı Lagarde'dan uyarı

"ARJANTİN HÜKÜMETİNİN GELİŞTİRDİĞİ POLİTİKALARA SAYGI DUYUYORUZ"

"Arjantin hükümetinin geliştirdiği politikalara saygı duyuyoruz ve teşvik ediyoruz." ifadesini kullanan Lagarde, Arjantin Merkez Bankasının attığı adımlar çerçevesinde para politikası konusunda kayda değer ilerleme sağlandığını ve enflasyon hedefine ulaşılmasını beklediğini dile getirdi.

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