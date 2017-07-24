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IMF: Gelişen piyasalar Türkiye'nin desteğiyle büyüyecek

IMF 'Dünya Ekonomik Görünümü Temmuz 2017' güncellemesinde küresel ekonomi ve gelişen piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

24.07.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi

IMF: Gelişen piyasalar Türkiye'nin desteğiyle büyüyecek

Yapılan değerlendirmede, "Gelişen Avrupa'da büyümenin, esas olarak Türkiye'deki yüksek büyüme tahmininin desteğiyle, 2017 yılında hızlanması tahmin ediliyor" ifadesi yer aldı.

İHRACAT TOPARLANDI

IMF'nin değerlendirmesinde, 2016 yılının son çeyreğinde ve 2017'nin ilk çeyreğinde ardı ardına dört çeyreklik ılımlı daralmanın ardından ihracatın güçlü bir şekilde toparlandığı ifade edildi.

Kurum, Euro Bölgesi'nde ticaretin iyileşmesiyle birlikte Türkiye'ye ilişkin dış talebin daha güçlü olmasını tahmin ediyor.

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