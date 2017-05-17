Independent: Tatil için Türkiye'ye gidin

Independent gazetesinde yayınlanan ve seyahat yazarı Emma Thomson'ın imzasını taşıyan yazıda, seyahat planı yapan İngilizlere bu yaz tatil için Türkiye'ye gitme çağrısı yapıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Thomson yazısında turist sayısının düşmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor: "Ülkenin imajına darbe vuran geçen yılki darbe girişimi, bir dizi terör saldırısı ve Türkiye'den İngiltere'ye yapılan doğrudan uçuşlarda diz üstü bilgisayar ile tabletlere kabin içi yasağı."

'NEDEN ZİYARET ETMELİSİNİZ'

Haberde Fethiye ve çevresindeki turizm işletmecilerinin görüşlerine de yer verildi. Thomson yazının bir bölümünde 'Türkiye'nin güneybatısını neden ziyaret etmelisiniz' başlığı altında Fethiye ve çevresiyle ilgili bilgi aktardı.

Yazar, bu bölgeyi cazip kılan gezilecek yer ve yapılacak etkinlikleri şöyle sıralıyor: Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara antik kenti, organik ürün pazarları, yamaç paraşütü, bisikletle dağ gezisi, su kayağı ve kış sporları.

