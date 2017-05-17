taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.641
USD
3,5595
EURO
3,9547
ALTIN
142,26
PETR
51,3800

Independent: Tatil için Türkiye'ye gidin

İngiltere'de internetten yayın yapan Independent gazetesi, Türkiye'ye gitmeyenlerin Ege'nin güzelliklerinden mahrum kaldığını yazdı.

17.05.2017 - 09:51
  1. Haberler
  2. Dünya
Independent: Tatil için Türkiye'ye gidin

Independent: Tatil için Türkiye'ye gidin

Independent gazetesinde yayınlanan ve seyahat yazarı Emma Thomson'ın imzasını taşıyan yazıda, seyahat planı yapan İngilizlere bu yaz tatil için Türkiye'ye gitme çağrısı yapıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Thomson yazısında turist sayısının düşmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor: "Ülkenin imajına darbe vuran geçen yılki darbe girişimi, bir dizi terör saldırısı ve Türkiye'den İngiltere'ye yapılan doğrudan uçuşlarda diz üstü bilgisayar ile tabletlere kabin içi yasağı."

'NEDEN ZİYARET ETMELİSİNİZ'

Haberde Fethiye ve çevresindeki turizm işletmecilerinin görüşlerine de yer verildi. Thomson yazının bir bölümünde 'Türkiye'nin güneybatısını neden ziyaret etmelisiniz' başlığı altında Fethiye ve çevresiyle ilgili bilgi aktardı.

Yazar, bu bölgeyi cazip kılan gezilecek yer ve yapılacak etkinlikleri şöyle sıralıyor: Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara antik kenti, organik ürün pazarları, yamaç paraşütü, bisikletle dağ gezisi, su kayağı ve kış sporları.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

247
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

27
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

10
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

26
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

30
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

27
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM