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İngiliz bakandan skandal itiraf: Saldırganı biliyorduk

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Manchester'daki terör saldırısının failinin istihbarat servisleri tarafından bilindiğini söyledi.

24.05.2017 - 12:52
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Rudd, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Manchester'da önceki gece gerçekleşen saldırıyla ilişkin "(Saldırgan) bir noktaya kadar istihbarat servisleri tarafından biliniyordu. Önümüzdeki günler ve haftalarda saldırganla ilgili daha fazla bilgi alacağımızdan eminim." dedi.

İngiliz bakandan skandal itiraf: Saldırganı biliyorduk

"HEPSİNİ GÖZALTINA ALAMAYIZ"

Saldırganın istihbarat servislerince tanınmasına karşın saldırıyı nasıl gerçekleştirebildiğiyle ilgili soru üzerine Rudd, istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını ifade etti. İstihbarat servislerinin terörle mücadeledeki başarısını da öven Rudd, 2013'ten bu yana 13 terör eyleminin bu sayede engellendiğini vurguladı.

Manchester saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğine ancak bunun İngiliz istihbarat servislerince teyit edilemediğine dikkati çeken Rudd, şu anki değerlendirmelerinin saldırganın yalnız başına hareket etmediği yönünde olduğunu kaydetti.

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