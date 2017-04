İngiliz basını erken seçimi değerlendirdi

İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçiminin açıklanmasının ardından bu olay, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

GAZETELER MANŞETLERE TAŞIDI

The Sun, Daily Mail ve The Guardian gibi gazeteler erken seçimi manşetlerine taşıdı. Daily Mail haberi 'Sabotajcıları Ezmek' başlığıyla haberi verirken, The Sun, 'May'in seçim mermisi - Çabucak verilen karar' şeklinde yorumladı.

(Daily Mail- 'Sabotajcıları Ezmek')

(The Sun- 'May'in seçim mermisi- Çabucak verilen karar')

(Daily Mirror- 'U' dönüşü yapan May)

(The Guardian- May: Tezkeremi verin)