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İngiliz basını erken seçimi değerlendirdi

İngiltere'nin 8 Haziran'da gerçekleştireceği erken genel seçim öncesi gazeteler manşetleriyle dikkat çekti.

19.04.2017 - 11:55
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçiminin açıklanmasının ardından bu olay, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

GAZETELER MANŞETLERE TAŞIDI

The Sun, Daily Mail ve The Guardian gibi gazeteler erken seçimi manşetlerine taşıdı. Daily Mail haberi 'Sabotajcıları Ezmek' başlığıyla haberi verirken, The Sun, 'May'in seçim mermisi - Çabucak verilen karar' şeklinde yorumladı.

İngiliz basını erken seçimi değerlendirdi(Daily Mail- 'Sabotajcıları Ezmek')

İngiliz basını erken seçimi değerlendirdi

(The Sun- 'May'in seçim mermisi- Çabucak verilen karar')

İngiliz basını erken seçimi değerlendirdi

(Daily Mirror- 'U' dönüşü yapan May)

İngiliz basını erken seçimi değerlendirdi

(The Guardian- May: Tezkeremi verin)

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