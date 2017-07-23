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İngiliz büyükelçiden 15 Temmuz yorumu

Richard Moore, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimin ardında FETÖ'nün olduğunu gayet iyi bir şekilde bildiklerini söyledi.

23.07.2017 - 10:19
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fetö

İngiltere, Ankara Büyükelçisi Richard Moore, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu.

İNGİLTERE BÖYLE DÜŞÜNÜYOR

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimiyle ilgili konuşan Moore, "Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz. İngiltere böyle düşünüyor.

Daha önce de söyledim, kanıtım yok fakat bu darbe girişimin ardında Gülenci elemanlar var. " diye konuştu.

TÜRKİYE HAKLI

Moore, "Onların yanında belki Gülenci olmayanlar da vardı fakat Gülen hareketi büyük rol oynadı. Türk hükümeti darbe girişimine katılan insanlara karşı, tedbirler almakta haklı." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR..

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