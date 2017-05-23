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İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

Türkiye'deki terör saldırılarından önce vatandaşlarını uyaran İngiltere, Manchester'daki saldırı karşısında çaresizliği yaşadı.

23.05.2017 - 09:02
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İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

Manchester Arena'da Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konseri sırasında düzenlenen saldırıda 22 kişi feci şekilde can verdi.

TÜRKİYE UYARILARI

50'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıdan sonra, akıllara İngiliz istihbaratının yaptığı uyarılar geldi.

Türkiye'de düzenlenen kanlı saldırılardan önce vatandaşlarına uyarılar yapan İngilizler, vatandaşlarının güvenli bölgelere gitmesini istiyordu.

İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

İNGİLİZLER ÇARESİZ KALDI, ABD YARDIM ETTİ

Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına bu uyarılarını yineleyen İngiltere, Manchester'daki saldırı karşısında çaresiz kaldı. Saldırının nasıl yapıldığını belirleyemeyen İngilizlere,  Amerika istihbaratı yardım etti.

Amerikalı yetkililere göre; saldırıyı intihar bombacısı düzenledi.

İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

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